Brann i høyblokk: Hørte skrik om hjelp

– Jeg hørte skrik hjemmefra, sier ordfører i Rælingen Øivind Sand.

Han bor like ved og kom seg fort til blokken. Da så han at det brant kraftig i en av leilighetene.

– Det var et forferdelig syn.

– Folk stod i vinduene og ropte på hjelp. Jeg synes det var helt forferdelig å høre de ropene.

Nødetatene var alleredet på plass da Sand kom til stedet. Han sier at det var ganske kaotisk, men er veldig glad for at ingen liv gikk tapt.

Flere av de evakuerte har røykskader. Åtte voksne og tre barn er kjørt til Ahus for behandling.

Startet i 7. etasje

Det var politiet som først meldte om brannen klokken 13.17 søndag. Flammene var synlige fra utsiden av bygget. Brannvesenet sa da til NRK at situasjonen var uoversiktlig.

Like før klokken 14 bekrefter politiet at brannen er slukket, og at alle personer fra 6. etasje og oppover er ute.

– Det siste jeg har fått beskjed om er at brannen er slukket, men at det fortsatt er mye røyk. Og brannvesenet er i ferd med å finsøke for å være sikre på at det ikke er personer igjen, sa politiadvokat Åsmund Yli i Øst politidistrikt til NRK.

Det er foreløpig ukjent hvordan brannen startet, men brannen skal ha startet i 7. etasje og røyken har spredd seg til etasjene over.

Flere leiligheter er skadet i brannen. Nødetatene jobber med å skaffe en oversikt over de materielle skadene.

Får hjelp av kommunen

Beboerne i blokken får nå hjelp av kommunen, forteller ordføreren.

– Kriseteamet er mobilisert, sier Sand.

De som har behov for å være et sted de neste timene får tilbud om å komme til et av sykehjemme i kommunen. De har også ordnet med bosted til de som trenger det.

– Vi skal gjøre alt det vi kan for at folk skal ha det bra mens de venter på å komme tilbake til leiligheten sin.

ALLE SKAL UT: Det var ikke bare mennesker som måtte ut av den brennende bygningen. Katten som er inne i teppet hoppet ut av et vindu, og ble tatt hånd om av brannvesenet. Foto: Muneever Yildiz / NRK

EVAKUERTE: Flere av dem som måtte evakuere har fått i seg røyk. Foto: Arild Kallevig

Brannen startet i 7. etasje og røyken spredde seg oppover. Foto: Munevver Yildiz / NRK

