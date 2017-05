Brann i fengsel slukket

Det brant i Ullersmo Landsfengsel i et teknisk rom i dag tidlig. Det melder politiet på Romerike. 16 ansatte og 39 innsatte ble evakuert. Brannen startet da noen sveiset i et teknisk rom. Den skal være slukket. To innsatte er sendt til helsesjekk.