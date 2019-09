Brann i enebolig – kraftig røyk fra stedet

Rett over klokken 14.00 melder brannvesenet på Twitter at de har kontroll på brannen. Reserveredningbil fra Oslo brann og redning bistår i slukkingsarbeidet.

Brannvesenet kunne ikke bekrefte at boligen var tom rett før klokken halv to. Vaktleder i brannvesenet sier til NRK at det nå tyder på at det ikke har vært noen hjemme da brannen startet.

Det er sendt seks biler til adressen og 15 mannskaper. Røykdykkere har tatt seg inn og jobber med å slukke brannen som skal ha startet i 2. etasje.

Kraftig røyk fra boligen

Oslo politidistrikt skriver på Twitter at det ikke er meldt om noen som er skadet foreløpig, men at det er stor røykutvikling fra eneboligen.

– Det har trolig ikke vært noen inne i huset når brannen startet, men brannvesenet er inne i boligen nå og undersøker dette, sier operasjonsleder Marianne Heidenstrøm i Oslo politidistrikt.



Rett før halv to skal det fortsatt være kraftig røyk fra stedet, ifølge politiet. Meldingen om brannen kom inn til politiet 13.05.