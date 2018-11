Brann i bilverksted i Oslo

Brannen startet rett etter kl. 13 fredag ettermiddag. Da nødetatene kom til stedet var det ingen folk igjen inne i bygget, alle hadde evakuert seg selv.

110-sentralen skriver på Twitter at det har brent i en bil, noe som har forårsaket stor varme og røykutvikling. Røyken har spredd seg videre til bygg i nærheten, og det jobbes med å ventilere ut røyken.

Et treningssenter i nærheten er stengt på grunn av røyk, ifølge innsatsleder Knut Halvorsen.

Brannvesenet fryktet først at verkstedet kunne brenne ned, og jobbet på spreng for å unngå at brannen skulle spre seg til nabobygg. 20 brannfolk og sju biler var på stedet.

Det ble også meldt om flere smell fra bygget.

Nabobygg evakuert

Folk som er i bygg i nærheten er evakuert, ifølge politiet. De ber personer i området om å holde vinduer lukket på grunn av røyken.

Krysset Økern Torgvei/Økernveien er sperret for trafikk.

Nå drives det etterslukking på stedet. Det skal ikke ha vært folk i verkstedet da det begynte å brenne.

Det så langt ikke meldt om personskade i forbindelse med brannen.

Politiet opplyste fredag ettermiddag at det kom åpne flammer fra bilverkstedet, og at det var flere parkerte biler ved siden av den brennende bygningen. Kraftig røykutvikling gjorde det vanskelig å orientere seg i området, og røyken økte på da brannvesenet startet slokkearbeidet.