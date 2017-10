Bråk på Holmlia

Politiet er ved Holmlia senter med fleire patruljer etter at dei søndag kveld fekk fleire meldingar om rop og skrik. Nokre av meldingane gjekk også på at det vart høyrd skyting. Politiet har så langt ikkje avdekka nokon skadde, men jobbar på staden for å finne ut kva som har skjedd.