Bompengeopprøret treffer Oslo i kveld

Bomopprøret som startet i Stavanger, Sandnes og på Jæren treffer Oslo torsdag kveld.

Demonstranter skal kjøre i kortesje fra Sandvika til Oslo Spektrum i protest mot 53 nye bomstasjoner.

Inspirert av Rogaland

– Vi er inspirert av aksjonene i Rogaland, sier Cecilie Lyngby til Aftenposten. Hun startet Facebook-siden JA til miljø, NEI til økte bompenger, som nå har 32.000 medlemmer.

– Jeg startet aksjonen fordi veldig mange vil bli berørt av de nye bommene. Jeg får daglig henvendelser fra alenemødre som sliter med økonomien. Og så hører jeg om barn som må slutte på trening på grunn av bomprisene.

– Mange har etterlyst aksjoner i Oslo. Nå smir vi mens jernet er varmt, sier Lyngby, som skal kjøre først i kortesjen i 15–20 km/t på E18.

Fra 29 til 82

1. mars neste år øker antall bomstasjoner i og rundt Oslo med 53, fra 29 til 82.

Alle partier i Oslo og Akershus unntatt Frp og Rødt stemte for økningen, som siden er bifalt av Frp i regjering og storting.

For mange blir det dyrere enn i dag, og for mange blir prisen omtrent den samme. For enkelte blir bompasseringene også vesentlig billigere.

Dagens bomring og bommene som har stått på grensa mellom Oslo og Bærum siden 2008 blir stående.

Det kommer nye bommer på bygrensa fra Romerike og Follo, etter modell fra Bærums-bommene.

fra Romerike og Follo, etter modell fra Bærums-bommene. Det kommer en ny, indre bomring rett på utsiden av Ring 2 pluss to bompengearmer fra Ring 2 og utover. Armene skal fange opp tverrgående trafikk.

rett på utsiden av Ring 2 pluss fra Ring 2 og utover. Armene skal fange opp tverrgående trafikk. Mens det i dag bare er innkreving mot byen, må bilistene betale i begge retninger i alle bommene bortsett fra i bommene på bygrensa.

i alle bommene bortsett fra i bommene på bygrensa. På bygrensa blir det bare innkreving i retning Oslo.

Prisen i hver retning i dagens bomring blir halvparten av prisen én vei i dag.

én vei i dag. Alle bommer bortsett fra bommene på bygrensa får en timeregel som betyr at bilistene kun betaler én gang hvis de passerer flere av disse bommene i løpet av en time.

som betyr at bilistene hvis de passerer flere av disse bommene i løpet av en time. Nullutslippsbiler skal betale bompenger for første gang.

skal betale bompenger for første gang. Alle med bombrikke får 20 prosent rabatt mot ti prosent i dag.

Det nye systemet gjør at tre firedeler av dem som kjører bil i Oslo må betale bompenger. I dag slipper halvparten unna.

Så mye må bilistene betale:

Bomtakster lette kjøretøy fra 1. mars 2019 På bygrensa (betaling kun mot Oslo) I dagens bomring (betaling hver vei) Langs Ring 2 pluss armene (betaling hver vei) Normaltakst bensin-/hybridbil 21 21 17 Rushtidstakst bensin-/hybridbil 27 27 21 Normaltakst dieselbil 25 25 19 Rushtidstakst dieselbil 30 30 23 Normaltakst nullutslippsbil 5 5 4 Rushtidstakst nullutslippsbil 10 10 8

Romerike og Follo

De som får det dyrere, er bilister fra Romerike og Follo og bilister som i dag slipper unna, enten fordi de kjører elbil eller fordi de kun kjører innenfor dagens bomring.

Her er to eksempler, som begge gjelder dieselbil i rush:

Bilist som bor i Nittedal og jobber på Torshov:

Betaler nå 54 kroner pr. dag inkludert brikkerabatt.

pr. dag inkludert brikkerabatt. Må betale 72 kroner pr. dag inkludert brikkerabatt.

pr. dag inkludert brikkerabatt. Bilist som bor på Bøler, jobber i Nydalen og som må kjøre bil for å levere i barnehage på veien:

Betaler ikke bompenger i dag.

Må betale 36,80 pr. dag inkludert brikkerabatt.

De som får det omtrent som i dag, er bilister fra Asker og Bærum og bilister som kjører fra et sted mellom bygrensa og dagens bomring til et sted innenfor dagens ring.

Billigere for noen

De som får det vesentlig billigere på grunn av timeregelen og økt brikkerabatt, er bilister som i dag kjører gjennom bomringen både til og fra jobb.

Eksempel:

Bilist som bor på Smestad og jobber på Grorud (dieselbil i rush):

Betaler i dag 108 kroner pr. dag inkludert brikkerabatt.

pr. dag inkludert brikkerabatt. Må betale 48 kroner pr. dag inkludert brikkerabatt.