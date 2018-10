Bom-protest hindret ambulanse og arrangør mistet lappen midlertidig

– Det er svært alvorlig når en ambulanse med blålys og sirener ikke kommer frem. Det kan i verste fall stå om liv, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til NRK.

Det var ved Furuset i Oslo at ambulansen ikke kom forbi den lange køen som dannet seg som følge av en «kjør sakte-aksjon», en protest mot innføring av flere bomstasjoner i Oslo fremover.

Bilene kjørte i 20–30 km/t fra Skjetten i Akershus, mange med nødblink og mange steder i flere felt, også på vegskulderen. Aksjonen skapte lange køer på E6 og Ring 3 i Oslo.

Arrangøren er politianmeldt

To personer er anmeldt for brudd på veitrafikkloven og for å ha hindret eller sperret trafikken.

Cecilie Lyngby, som sto bak protesten og har arrangert en lignende aksjon tidligere, er en av dem. Hun ble kjørt hjem av politiet og fratatt førerkortet.

– Jeg er utrolig sint, skuffet og lei meg. Det er trist at ikke deltagerne kan følge regelverket. Jeg har grått masse, sier Cecilie Lyngby til NRK.

Diskusjonen gikk på facebook blant flere av aksjonistene om hvorvidt de skulle følge arrangørens oppfordring til å holde seg i høyre felt. Foto: Skjermdump

Lyngby kjørte helt foran i kortesjen da hun ble stoppet av politiet.

– Jeg hadde sendt motorsyklene bakover for å få folk til å kjøre inn i samme fil igjen. Men det er vanskelig for meg å ha kontroll på 700 mennesker samtidig, sier hun.

– Dette blir siste gang jeg arrangerer en slik bilaksjon. Takk til de som ødela for oss!

Hun understreker at hun tar sterkt avstand fra de bilistene som ikke fulgte regelverket.

Aksjonsleder Cecilie Lyngby er sint og såret etter at demonstrasjonen hun organiserte for andre gang ikke gikk som planlagt. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Kaos i trafikken

– Aksjonsgruppa hadde fått lov til å kjøre i høyre felt, men de hadde ikke fått dispensasjon fra veitrafikkloven til å kjøre så sakte som de gjorde, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt.

Bilene kjørte i 20–30 kilometer i timen, mange steder også i flere felt – og på veiskulderen. Flere kjørte også med nødblinken på.

700 biler

Ifølge arrangøren skal 700 biler ha vært med på protestaksjonen fra Hvam-krysset til Kirkeveien i Oslo.

Aksjonen begynte i 19-tiden og bilene endte opp ved Frognerparken i Oslo. Der ble bompenge-demonstrantene møtt av motdemonstranter, som kalte seg «besteforeldrenes klimaaksjon».

Omtrent klokken 21.00 torsdag kveld ble demonstrasjonen avsluttet.