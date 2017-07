Boligflukten ut av Oslo øker

– Jeg hadde jo aldri sett for meg at jeg skulle flytte ut av Oslo, det var jo drømmen å bli boende der, sier Henriette Slåttum.

Men slik gikk det ikke da lysten på større plass og hage, ble større enn drømmen om å bo i byen.

Derfor kjøpte hun og kjæresten seg nylig et splitter nytt hus på 150 kvadratmeter på Kjeller på Romerike. Huset er tre ganger så stort som leiligheten hun bodde i på Aleksander Kiellandsplass i byen.

– Hadde vi kjøpt i Oslo på et sted jeg kunne tenkt meg, så hadde vi nok vært ganske mye høyere i pris enn her, sier hun.

Med nye jobb på Lillestrøm og et nytt hus med god plass, trives Henriette Slåttum i sin nye hjemkommune. Foto: Henriette Mordt / NRK

Får det samme til halve prisen

Slåttum og samboeren er ikke alene om å tenke slik. Det siste året har Nordea nemlig hatt en oppsving på 20 % i boliglån på Romerike, mens økningen i Stor-Oslo, med Asker og Bærum, bare har vært på rundt 5 %.

– Boligprisbonanzaen som har pågått i Oslo de siste årene har fått folk til å utvide horisonten og vurdere andre alternativer, sier Stine Arildslund, som er banksjef på Nordea Romerike.

Ifølge banksjefen er det de som har kjøpt førstegangsbolig i Oslo, men som nå vil kjøpe seg en enebolig med flere kvadratmeter, som står for store deler av økningen.

– Kundene sier at smerteterskelen på hva man ønsker å kjøpe en bolig for, er nådd i Oslo. Så ser de at man kan få boliger her, med hage og flere kvadratmeter, til nesten halve prisen.

Snittprisen for en enebolig i Oslo nå er ifølge Arildsund 12 millioner kroner, mens på Nedre Romerike er snittprisen halvparten, altså seks millioner kroner.

Er fornøyd med flyttingen

DNB bekrefter at Romerike er et område som skiller seg positivt ut, sammenlignet med nærområdene og resten av landet. Sparebank 1 Østlandet hadde også en nedgang i antall boliglån for Oslo i første kvartal i år, samtidig som de hadde en solid økning på Romerike.

– Nedgangen i Oslo skyldes i hovedsak innføringen av den nye boliglånsforskriften og et roligere boligmarked, sier kommunikasjonssjef i Sparebank 1, Bjørn-Inge Haugan.

– Det kan se ut til å gi en motsatt effekt for Romerike, noe som skyldes at det er et område i vekst og at de foreløpig har et moderat prisnivå sammenlignet med Oslo, mener han.

Aldri har heller så mange flyttet til Akershus fra andre steder i landet. som i 2016. Da flyttet 16 235 mennesker ut av byen og til nabofylket. Og ifølge tallene kom nesten to av tre fra Oslo, slik som Henriette Slåttum og samboeren.

– Det er ganske mye som skal fylles opp, men det er helt fantastisk å ha større plass å bevege seg på. Også har vi tre balkonger og egen garasje. Vi er fornøyde, sier Slåttum.