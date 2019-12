– Det er veldig, veldig belastende å bli nektet i døra gang på gang, sier daglig leder Sahar Hassani i Agenda X.

Agenda X er ungdomsavdelingen til Antirastisisk Senter. De har snakket med mange ungdommer med minoritetsbakgrunn som har opplevd å bli avvist av dørvakter på byens utesteder.

– Det bidrar til følelsen av utenforskap, at du føler deg ekskludert. For noen bidrar det til at man begynner å se innover og tenke «er det noe galt med meg?».

– Det er svært destruktivt i synet på fellesskapet vårt, at man ikke hører til, sier Hassani.

SKAPER UTENFORSKAP: Å bli nektet gang på gang gjør noe med deg, sier daglig leder Sahar Hassani i Agenda X. Foto: Olav Juven / NRK

Nye prikkeregler

Staten innførte nye regler for prikkbelastning i 2016. Siden det har det blitt nesten umulig å frata utesteder skjenkebevillingen når kontroller avdekker diskriminering.

– I 2015 trakk vi inn tre skjenkebevillinger på bakgrunn av diskrimeringskontroller.

VIL REAGERE HARDERE: Terskeken for sanksjoner har blitt vesentlig hevet av regjeringen, sier konstituert næringsbyråd Vegar Andersen (Ap). Foto: Sturlason

– Etter at prikkesystemet kom på plass i 2016 har vi ikke kunnet trekke inn noen, sier konstituert næringsbyråd Vegar Andersen (Ap).

Før var det nok med to «treff» på diskriminering for å frata et utested skjenkebevillingen. I dag kreves det seks.

– Det er tankevekkende, sier Andersen.

Får ikke unntak

Oslo kommune var kritisk til det nye prikkesystemet da det kom. Samtidig fortalte flere profilerte personer med minoritetsbakgrunn til NRK at de var blitt diskriminert på byen.

Også etter at systemet ble innført, har Oslo kommune avdekket det de mener er etnisk diskriminering i kontroller.

Slik fungerer kontrollene Ekspandér faktaboks Ved diskrimineringskontroller benyttes en metode som heter ”parvis testing”.

To kontrollørlag, med samme antall personer og lik alder, bekledning og oppførsel, prøver med kort mellomrom å komme inn på et skjenkested.

Det eneste som skiller de to lagene er personenes etniske opprinnelse.

Hvis kun ett av lagene ikke kommer inn, er det derfor sannsynlig at dette skyldes etnisiteten til lagets kontrollører.

Siden 1. januar 2016 har Oslo kommune gjennomført 193 rene diskrimineringskontroller.

Det ble registrert fem tilfeller av diskriminering. Kilde: Byrådet i Oslo.

Derfor søkte de i høst staten om å få praktisere egne regler som en prøveordning. I desember kom avslaget.

Det skjedde paradoksalt nok dagen etter at regjeringen la fram sitt handlingsprogram mot etnisk diskriminering. Det var signert statsminister Erna Solberg og åtte statsråder.

Særskilte behov

– Her hadde vi en ordning i Oslo som faktisk ga effekt. Vi mener vi har noen særskilte behov, men regjeringen gir oss ikke muligheten. Det er passivt, sier Vegar Andersen.

– Alle som bruker Oslos uteliv skal ha det trygt, føle seg inkludert og ha like muligheter til å ha en fin opplevelse, sier han.

Kommunaldepartementet begrunner avslaget med at loven ikke åpner for å godkjenne et slikt forsøk som Oslo beskriver.

Kommunalminister Monica Mæland (H) skriver i en e-post til NRK at reglene for inndraging av skjenkebevillinger skal evalueres i 2021. Du kan lese hele svaret nederst i saken.

SKAL EVALUERE: Dagens prikkeregler skal evalueres i 2021, ifølge kommunalminister Monica Mæland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Vil ramme økonomien

Imens må Oslo kommune basere seg på veiledning og kursing av ansatte i bransjen, for eksempel gjennom Salutt-programmet.

Men både kommunen og Antirasistisk Senter ønsker i tillegg muligheten til å ramme utestedene økonomisk ved å frata dem skjenkebevillingen.

Mørkere hud

Sahar Hassani i Agenda X sier at det er unge menn som kommer i grupper, som har minst sjanse for å slippe fordi dørvakta.

– Og vi har erfart at jo mørkere hud du har, jo vanskeligere er det, sier hun.