Ble truet på livet på grunn av sin legning

I vår ledet han homofile muslimer i bønn under ramadan fra en hemmelig adresse. Under årets Pride var det første gang han deltok i paraden uten å bære en maske for å skjule sin identitet.

Lørdag opplevde samfunnsdebattanten Thee Yezen Al-Obaide sin første drapstrussel.

– Jeg trodde først det var en høyreekstremist som ønsket å sette meg opp mot muslimer. Etter å ha lest trusselmeldingen, danset jeg bare videre i paraden, sier han til NRK.

– Du er DØD!

HEADSHOT: Thee Yezen Al-Obaide mottok denne drapstrusselen fra en anonymisert e-post. Her blir Al-Obaide truet med å bli skutt i hodet. Foto: Privat

Tirsdag ble en mann i 30-årene fra Oslo fengslet i ti dager for å ha fremmet islamistisk motiverte trusler mot tre journalister, to mediehus og Al-Obaide.

Truslene etterforskes nå av PST

I forkant av Pride, sto Al-Obaide fram som homofil i en artikkel i Klassekampen. I artikkelen sa han at han ønske å lede skeive muslimer i bønn.

– Jeg tror drapstrusselen har noe med at jeg kom ut offentlig for første gang i den artikkelen. Jeg har alltid vært åpen om min legning, men ikke i media, sier han.

Samfunnsdebattanten forsto ikke alvoret i trusselmeldingen, før han fikk vite at også flere andre hadde blitt truet.

Han forteller at beina hans ble tunge og han stivnet helt.

– Jeg prøvde å danse videre, men jeg fikk det ikke til. Kjæresten min gikk to meter bak meg og da slo det meg; shit, hva har jeg dratt folk med på?, sier han til NRK.

I trusselmeldingen kommer det fram at den siktede vil skyte Al-Obeide i hodet på grunn av hans legning, og at han mener Al-Obeide trakasserer muslimer og islam.

Også hjemmeadressen til Al-Obeide nevnes i meldingen. Samfunnsdebattanten sier til NRK at han ikke kjenner seg igjen i at han har trakassert muslimer.

– Jeg har verken vært stygg eller trakassert muslimer. Det har vært det stikk motsatte faktisk. Jeg har alltid forsvart muslimer, sier Al-Obeide.

Må gå med voldsalarm

Al-Obeide har siden trusselmelding kom på lørdag hatt det vanskelig. Han sier at han nesten ikke har snakket med noen. Som følge av truslene mot ham, har han nå fått utstedt voldsalarm

– Jeg satt bare hjemme og var skikkelig lei meg og redd. Når man bor i en blokk, så hender det at fremmede slippes, og jeg tenkte på det verste, sier han.

Nekter straffskyld

Mannen som tirsdag ble varetektsfengslet i ti dager med brev- og besøkskontroll, erkjenner ikke straffskyld.

Ifølge hans forsvarer, Mette Yvonne Larsen, mener mannen i 30-årene at noen må ha hacket seg inn på hans IP-adresse og skrevet mailene.

– Han er interessert i å finne ut hvem som står bak dette, sier hun til NRK.

Politiet har beslaglagt mannens mobiltelefon og datamaskiner. Det ble ikke funnet noen skytevåpen under ransakelsen av mannens bolig i Oslo.

NEKTER STRAFFSKYLD: Mannens forsvarer, Mette Yvonne Larsen, sier at mannen mener at hans IP-adresse har blitt hacket, og at noen andre har sendt de truende e-postene. Foto: Ola Mjaaland / NRK

PST på sin side mistenker at det er mannen i 30-årene som har sendt e-postene. Ifølge PST kom truslene i form av anonymiserte e-poster som ble sendt ut fra mannens IP-adresse. Han beskriver truslene som grove.

ETTERFORSKES AV PST: PST fikk bistand av beredskapstroppen da de pågrep mannen i 30-årene. Politiadvokat Per Niklas Hafsmoe ba om fire ukers varetekt. Foto: Ola Mjaaland / NRK

– Innholdet går ut på at det skal skytes inne på medieforetakene, og at journalister skal drepes. I tillegg er det blitt framstilt trusler mot en muslim som har stått fram som homofil. Innholdet i e-posten tilsier at vedkommende skulle drepes, sier Hafsmo til NTB.