Ble lansert i august, men er allerede avlegs

Fentanyl blir brukt til smertelindring ved operasjoner eller kreftsjukdom og i forbindelse med anestesi. Det er et opioid som er 80 ganger sterkere enn morfin, sier Gunnar Simonsen Thingnes. Han arbeider i «Sykepleie på hjul».

– Det som er farlig med fentanyl er at det er veldig, veldig, veldig mye sterkere enn heroin. Og overdoserisikoen er kjempestor. Av den sterkeste dosen fentanyl kan du dø av en dose du ikke kan se med det blotte øyet.

Frykter stort parti heroin med fentanyl blandet inn

I USA døde rundt 20.000 av fentanyl i 2016, og stoffet passerte dermed heroin som det mest dødelige. Fentanyl fins i hundrevis av varianter, og derfor er testen som sykepleierene nylig begynte å dele ut ikke sikker.

– Nå har vi sluttet å dele ut testen. Det vi er redd for er at du skal undersøke, og så kommer det opp at den er negativ for fentanyl, men at det likevel er fentanyl i stoffet. Det fins flere undertyper av fentanyl og denne testen dekker ikke for alle, sier Gunnar Simonsen Thingnes.

Mennesker har dødd av fentanyloverdose i Norge.

«Sykepleie på hjul» venter på en ny test som tar høyde for flere varianter av fentanyl. I mellomtiden frykter Fransiskushjelpen at det skal komme store heroin-parti med fentanyl til Norge.

– Skrekken er at det kommer inn større parti med heroin eller andre rusmidler der fentanyl er blandet inn. Da er det kjempeviktig å forebygge ved at flest mulig har naloxon, som er motgift, sørge for at folk ikke er alene, at de er på sprøyterom hvis det er mulig.

Legemidler som gjør deg sykere

I dag er det åpen høring i Helse- og omsorgskomiteen fra 08.30. Høringen gjelder forslag til rusreformer fra Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Senterpartiet.

Da den siste oversikten over overdoser i Norge kom like før jul, viste tallene at den hyppigste utløsende dødsårsaken ikke lenger er heroin men andre stoff som morfin, kodein og oxycontin.

Tuva Moflag, Arbeiderpartiet. Foto: Dag Aasdalen / NRK

Tuva Moflag sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

– I USA ser vi en avhengighets- og overdoseepidemi som starter med vanlige legemidler. Det kan være at du har hatt en operasjon og trenger smertestillende. Du utvikler avhengighet basert på legemidler som skal gjøre deg friskere, så ender de opp med å gjøre deg sjukere.

Tuva Moflag sier at man må undersøke rutinene for å fange opp legemiddelmisbruk blant de som bruker sterke smertestillende medikamenter.

– Vi må tenke breiere når det gjelder overdosestrategi. Det er ikke bare de rusmiddelbrukerne du ser på gata, og det er viktige nok å ta tak i dem, et menneskeliv er et menneskeliv. Men det er endel misbruk som er mer skjult.

Også de fire ikke-sosialistiske partiene krever at helseministeren kommer med en ny overdosestrategi.

282 mennesker døde av narkotikamisbruk i Norge i 2016, sier Tuva Moflag (Ap).

– Det er dobbelt så mange som døde i trafikken.

Gunnar Simonsen Thingnes i Fransiskushjelpens «Sykepleie på hjul».