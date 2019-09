Ble avslørt som politiinformant - får bli i Norge

– Slik jeg ser det vil jeg være i fare hele livet. Jeg vet det er noen som leter etter meg. Noen spør etter meg. Det er folk som ikke vil at jeg skal leve mer.

Det sa kvinnen til NRK i mars. Hun hadde da lenge levd med strenge sikkerhetstiltak og hevdet selv at hun var i livsfare.

Kvinnen var avslørt som politiinformant og hun mente at kriminelle nettverk jaktet på henne. Hun har tidligere sagt at hun fikk løfte av politiet om opphold i Norge, i bytte mot informasjon.

Til tross for dette mente UDI og UNE at hun ikke hadde behov for beskyttelse i Norge og asylsøknaden ble avvist.

Til sak mot staten

Kvinnen gikk til sak mot staten, og vant. Tingretten trodde på at hun var avslørt som informant, og Utlendingsnemnda (UNE) måtte behandle asylsøknaden hennes på nytt.

Fredag kom den endelige avgjørelsen: kvinnen får nå permanent opphold i Norge.

– Det falt noen tårer. Dette er en stor lettelse. Endelig kan hun føle seg trygg og det kan vi også, som har vært så fryktelig redd for livet hennes, sier Mildrid Mikkelsen, leder i Rosa prosjektet, som hjelper ofre for menneskehandel.

Mildrid Mikkelsen, leder for ROSA-prosjektet. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Mikkelsen har lenge jobbet for at kvinnen skal få bli i Norge.

– Hun sendte meg en melding hvor hun skrev «endelig har jeg en fremtid. Nå kan jeg få leve». Nå er det bare å se fremover og det er bare glede.

Brutale nettverk

Kvinnen hjalp Oslo-politiet med å samle informasjon om medlemmene i et kriminelt nettverk i Norge. Deler av underverdenen er avslørt og saker løst med hennes hjelp. Politiet har fått innsikt i brutale nettverk som opererer her til lands.

Hun har tidligere sagt til NRK at kontakten med politiet førte til at de kriminelle begynte å fatte mistanke.

Hun skal flere ganger har blitt utsatt for brutal vold av folk i dette miljøet.

Alvorlig overgrep

NRK har sett vedtaket fra UNE, hvor det er lagt til grunn at hun risikerer å bli utsatt for alvorlige overgrep hvis hun blir sendt tilbake til hjemlandet.

Silje Elisabeth Stenvaag, er kvinnens advokat. Foto: Arild Sandsvik / NRK

– Dette har vært en tøff kamp, med mye motstand på veien. Det har vært vanskelig å kjempe denne kampen, men nå er vi glade for å sette et punktum og at hun kan få starte livet litt på ordentlig, sier kvinnens advokat Silje Elisabeth Stenvaag.

Kvinnen er nå i full jobb i Norge, men lever fortsatt under sikkerhetstiltak.

– Hun bor på hemmelig adresse. vi har nær kontakt med vitnebeskyttelsesprogrammet og hun får nær oppfølging av Rosa, så hun er trygg, sier Mikkelsen.