Blåmandag: – Vi er lei oss for det som skjedde i helgen

– Vi må i fellesskap se til at den situasjonen som skjedde i helga ikke skjer igjen. Alle må være med og ta et ansvar for at vi skal få det til. Vi som arrangører greier ikke dette alene, sier Kristin Vestgren Sæterøy, daglig leder i Holmenkollen Skifestival.

Hun påpeker at Marka er et offentlig sted, og at de som arrangører ikke kan fortelle folk at de ikke skal drikke så mye alkohol.

Lørdag ettermiddag måtte T-banen skru av strømmen og avslutte trafikken fordi fulle folk gikk i sporet. En person ligger alvorlig skadet på Haukeland sykehus.

Hørte ikke etter beskjedene som ble gitt

Kristin Vestgren Sæterøy sier at når publikum skulle forlate arenaen og marka, og T-banen ikke gikk, fikk de problemer med utagerende oppførsel i køene.

– Dette hadde nok vært mulig å få gjennomført på en god måte om folk hadde fulgt anvisninger og gått i de køene de skulle gått i. Det er klart at hører man ikke etter de beskjedene som blir gitt, så blir det utfordrende for alle parter.

Sporveien kjørte alt de kunne

Cato Asperud fra Sporveien sier til NRK mandag at de fant sovende personer på T-bane-linja og at folk prøvde å stå bakpå T-banen.

– Det var tilstander som er veldig vanskelig å beskrive. De tilstandene som var på lørdag ettermiddag og kveld har vi aldri vært borti tidligere.

Han sier at Sporveien kjørte maksimalt antall avganger av det som er mulig rent teknisk.

Trafikken gikk godt helt til Sporveien måtte stanse den av sikkerhetshensyn på ettermiddagen. Men tett på vognene var det, på vei opp også. Folk sto som sild i tønne.

– Det er helt vanlig at det er mye mennesker som skal opp på en Holmenkoll-helg. Trangt, det har det vært i alle år. Det vil det være. Det er veldig mange som vil opp, sier Cato Asperud.

Tre forbedringspunkter

Kristin Vestgren Sæterøy sier at Skifestivalen hadde et møte med Sporveien, politiet og kommunen søndag, de skal ha et i morgen også. Planen er å bli enige om hva de sammen kan gjøre nå på kort sikt.

– Vi må se på sikkerheten og ressursbruken der, Vi må se på logistikken inn og ut av arenaene og marka. Vi må se på rennprogram og tidene der, sier Kristin Vestgren Sæterøy.

– Vi er lei oss for det som skjedde i helgen. Sånt skal ikke oppstå.

Også på Holmenkoll-søndagen 6. mars 1911 var det trengsel og glatt føre da folk strømmet til fra Besserud stasjon. På den tiden het stasjonen Holmenkollen stasjon. Foto: Anders Beer Wilse / Oslo Museum