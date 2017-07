Blå stenger de neste to dagene

Blå holder stengt i to dager etter at fire personer ble skutt ved utestedet natt til søndag. «Situasjonen er svært alvorlig og vi har derfor bestemt at dagens arrangementer vil utgå. Vårt fokus nå er å ta vare på hverandre, samt bistå politiet i deres arbeid», skriver utestedet på Facebook.