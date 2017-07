Biljakt på Romerike

To menn er pågrepet nord for Eidsvoll stasjon, etter en biljakt på Øvre Romerike. Politiet måtte få hjelp fra helikopter da de to nektet å stoppe for en patrulje på Mogreina. Da politiet fikk stanset bilen fant de narkotika og sjåføren var ruset.