Bil kjørte i sjøen ved Holmen - mann funnet livløs

Klokken 08.20 fikk politiet melding om at en bil hadde gått i sjøen.

– Meldingen til oss gikk på at en bil hadde gått i sjøen og at det skulle befinne seg minst en person i bilen, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo-politiet.

En mann er nå hentet livløs opp fra sjøen.

– Dykkere fra brannvesenet gikk i vannet like etter halv ni. De var raskt nede ved bilen hvor det ble funnet en person.

Mannen ble med en gang tatt opp fra vannet og fikk behandling av ambulansepersonell på stedet.

Fraktet i luftambulanse

Ifølge politiet blir mannen fraktet med luftambulanse til Ullevål sykehus. Politiet vet foreløpig ikke noe om mannens tilstand.

– Vet dere noe om hvordan denne bilen havnet i vannet?

– Foranledningen for dette her er fortsatt uklar. Det er noe av det vi jobber med på stedet nå. Vi foretar vitneavhør og gjør tekniske undersøkelser, så håper vi at vi vil komme frem til årsaken til at bilen kjørte i sjøen, sier Pedersen.