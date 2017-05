Bil havnet på taket i Årnes

Fire personer, to voksne og to barn, ble sendt til legevakt for sjekk, etter at bilen de satt i kjørte av veien natt til lørdag. Bilen havnet på taket. Ulykken skjedde på Øvre Haga vei ved Årnes sentrum. Politiet mistenker ikke promillekjøring.