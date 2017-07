Bevæpnet politiaksjon på Romerike

Politi på stedet forteller at mannen skal være bevæpnet med en hagle og søk etter mannen skal ha foregått i skogen i området. Nå tror politiet at mannen har stengt seg inne i et hus. Det er uvisst om huset er mannens bolig eller ikke, og om det er andre personer inne i huset.

– Det er en pågående aksjon. Når den er avsluttet kan vi si noe, men ikke nå, sier fungerende lensmann Martin Soleid ved Fet og Rælingen lensmannskontor til Romerikes Blad.

Beredskapstroppen skal være på stedet, i tillegg til minst seks patruljebiler, en ambulanse og politihelikopter skal være på stedet.

Aksjonen skal ifølge avisen pågå i området rundt Bjerkeflåtten og Ulverud.

Operasjonssentralen til politiet på Romerike har ikke vært tilgjengelig for kommentar.