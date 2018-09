Betong trengte inn i kjeller i Oslo sentrum

– I forbindelse med byggearbeid i det nye regjeringskvartalet har det vært noen støpearbeider, og av en eller annen grunn har noe av betongen kommet på avveie, sier Svend Bjelland i Oslopolitiet til NRK.

– Akkurat hva som har skjedd, vet vi ikke, men det har resultert i at en del betong har trengt inn i den gamle bygningsmassen her på Youngstorget.

– Vi fryktet ustabilitet, men det har vi fått avklart at det ikke er. Men det har havnet mye betong i kjelleren, sier Bjelland.

Politiet åpnet derfor området for normal ferdsel igjen litt før klokken 17.30.

Det er ikke meldt om personskader i forbindelse med uhellet.

Politiet sa først et flere vegger så ustabile ut og evakuerte alle som befant seg i krysset Møllergata og Youngstorget, inkludert galleriet over området og restaurantene, meldte NTB. Senere ble det avklart at veggene ikke var ustabile.