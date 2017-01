Ber tingretten avvise søksmål

Oslo kommune mener at Oslo tingrett må nekte å behandle gruppesøksmålet der Huseiernes Landsforbund har saksøkt kommunen for å få kjent eiendomsskatten ugyldig. Kommunen har stilt som vilkår at de som går til sak først må ha utnyttet alle klagemuligheter, og siden man ikke vet hvem de 2000 som står bak er, vet man ikke om de har klaget.