Ber om tips om mistenkelige innkjøp av kvinneklær

Hagen har vært savnet siden hun forsvant fra familiens hjem på Fjellhamar 31. oktober i fjor, og politiet har så langt ikke fått noe livstegn fra henne eller holdepunkter om hvor hun kan befinne seg.

Politiets hovedteori er at Hagen er bortført og holdes fanget ett eller annet sted i Norge eller i utlandet.

– Vi vet fortsatt heller ikke om hun har blitt holdt skjult på ett og samme sted siden onsdag 31. oktober, sier politiinspektør Tommy Brøske.

– Se etter tegn på skjulested

Politiet går derfor ut med en generell oppfordring til alle om å være ekstra oppmerksomme på unormal oppførsel eller aktiviteter i nærmiljøet sitt.

– Vi ber derfor om tips fra publikum om observasjoner av aktivitet som kan indikere et skjulested. Et slikt skjulested kan identifiseres gjennom at det er et sted hvor det er mulig å oppbevare en person over tid, sier Brøske.

– Det kan være hytter, bygg under rehabilitering, leiligheter, hus eller annet.

Anne-Elisabeth Hagen ble sist sett 31.oktober. Foto: Privat

Brøske ber folk merke seg om det har vært økt aktivitet av biler og personer i nærmiljøet, eller om noen har dekket til vinduene eller jobbet med lydisolering i forkant av 31. oktober.

Unormale innkjøp

Brøske ber også folk være oppmerksomme på om noen de kjenner har endret adferd og gjort noe annerledes enn vanlig i denne perioden.

– Vi vil ha tips dersom noen har registrert at personer har gjort unormale innkjøp. Dette kan være gjenstander som kan brukes for å ha kontroll på en person. I dette tilfellet kvinneklær eller produkter for kvinner, sier Brøske.

– Dette kan være i nærområdet, et annet sted i Norge eller i utlandet. Man kan tenke seg at det kan være ressurskrevende å holde en person innesperret over tid, men det trenger absolutt ikke å være det, sier politiinspektøren.

Norsk politi samarbeider med flere internasjonale aktører, blant annet Interpol og Europol, i etterforskningen.

Siden de gikk ut offentlig med forsvinningen denne uken, har de sikret seg en del digitalt materiale, men ber folk som kan ha gjort interessante filmopptak om å ta kontakt.

– Det kan være video fra for eksempel dashbordkamera, mobiltelefon eller droner, sier Brøske.