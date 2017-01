Ber om fem og et halvt års fengsel

En asylsøker som er tiltalt for overfallsvoldtekt på Lillestrøm, bør dømmes til fengsel i fem og et halvt år, mener aktor. Mannen er tiltalt for å ha voldtatt en 24 år gammel kvinne i et boligområde i mai i fjor, skriver Romerikes Blad.