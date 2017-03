Ber om 75 dagers fengsel for bildrap

Aktoratet ber om 75 dager fengsel for kvinnen som er tiltalt for å ha kjørt på og drept 26 år gamle Charlotte Bøhler Wilhelmsen i Oslo 9. september 2014. Wilhelmsen var på vei til barnehage og jobb på Ullevål sykehus med datteren Alva (1) i barnevogn da hun ble påkjørt bakfra på Ring 2. Alva slapp unna med mindre fysiske skader.

Aktor Bente Vengstad mener retten kan utelukke at kvinnen fikk et illebefinnende da hun kjørte ned og drepte Charlotte Bøhler Wilhelmsen. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

– Påstanden om 75 dager fengsel er basert på tidligere rettspraksis, forteller aktor Bente Vengstad.

Det store spørsmålet i ankesaken er hvorvidt kvinnen var uoppmerksom bak rattet eller om hun fikk et illebefinnende.

Vengstad la i sin sluttprosedyre vekt på at det ikke er noen medisinske funn som tyder på et illebefinnende.

– Ser man det sammen med hendelsesforløpet så mener påtalemyndigheten det er bevist at hun har sovnet eller vært uoppmerksom på en annen måte, sier aktor.

Forsvarer for kvinnen, Marijana Lozić, forteller at hennes klient fra første stund har vært tydelig på at hun hadde et illebefinnende. Det er ikke gjort noen medisinske funn som tyder på det.

– Nei, og det trenger det ikke å være heller. Landets fremste sakkyndige på dette området konkluderte med at det ikke trenger å være noen medisinske funn for å konkludere med et illebefinnende, påpeker Lozić.

Mener dommen kan sette presedens

Aktor Vengstad forteller at saken kan få konsekvenser for liknende saker i fremtiden.

Forsvarer Marijana Lozić påpeker at den ene sakkyndige sa at det ikke trenger å være noen medisinske funn for å være et illebefinnende. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

– Man har ingen medisinske eller andre funn som tyder på et illebefinnende. Hvis man kan frifinnes, så kan enhver annen også påberope seg et illebefinnende, mener Vengstad.

Forsvarer Marijana Lozić mener at det ikke stemmer.

– Det er slik i strafferetten at hver sak skal vurderes konkret og individuelt, sier hun.

Lozić peker på at den sakkyndige ikke kunne utelukke et illebefinnende og sier det er mange forhold som ligger bak en slik konklusjon.

– Han har vurdert hele saken, hørt alle vitner og lest alle dokumenter.

Stor belastning

Bistandsadvokat Christian Lundin sier at familien ser frem til å bli ferdig med saken. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Bistandsadvokaten til Wilhelmsens etterlatte, Christian Lundin, mener at det ikke er nødvendig å kunne utelukke et illebefinnende for å dømme kvinnen.

– Det avgjørende her er hva som er sannsynlig, og det sannsynlige er at hun sovnet, ikke at hun fikk et illebefinnende, mener Lundin.

Han forteller at rettssaken er en ekstremt stor belastning for familien.

– Det er en tragedie for alle involverte. Det viktigste for familien er å få en avslutning på saken, sier Lundin.

Ifølge ham ser familien frem til en endelig avklaring av ansvaret for ulykken.

– De mener ansvaret for denne ulykken skal plasseres hos tiltalte og har tillit til at lagmannsretten behandler saken på en skikkelig måte.

Dommen fra lagmannsretten skal avsies 4. april.