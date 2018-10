Marianne Mikkelsen er beboer i Lillehaugen borettslag. Foto: Anders Fehn / NRK

– Vi er rett og slett heldige. Dette kunne ha gått helt galt, sier Marianne Mikkelsen.

Hun står på utsiden av gjerdet som nå sperrer inngangen til boden hennes, bare noen få meter unna husdøren.

Beboerne i Lillehaugen borettslag i Skedsmo er redde og sinte etter at de i dag fikk vite at det er målt metangass langt over eksplosjonsfarlige nivåer ved boden.

Flere av boligene her er bygget på toppen av det nedlagte søppeldeponiet.

– Det er helt tragisk. Om det ikke skjer noe nå, er det en eksplosjon med fatale følger som kan være det neste, sier en oppgitt Mikkelsen.

Kommunen har nå stengt av området rundt boden på grunn av eksplosjonsfare. Ifølge kommunen er det foreløpig ikke nødvendig å evakuere området.

Boden er bare et steinkast unna boligene. Foto: Anders Fehn / NRK

Målingene var en uke gamle

I forrige uke viste målinger som SINTEF Molab gjorde for kommunen at det var høye målinger av metangass i bodene i nabolaget det nedlagte deponiet engang var. Denne uken viste kontrollmålingene at det ikke var noen endring.

Beboerne fikk beskjeden først i dag.

– Det gjør saken enda verre. De burde ha sagt ifra om dette med en eneste gang, sier Marianne Mikkelsen.

Rådmannen i Skedsmo, Erik Nafstad. Foto: Anders Fehn / nrk

Beskjeden om de skyhøye målingene var også nytt for rådmannen.

– Vi ble selv kjent med disse målingene i dag tidlig. Grunnen til at SINTEF Molab ikke varslet oss tidligere var at de ikke vurderte målingene som så alvorlig at de måtte sette i gang umiddelbare tiltak, før nå, sier rådmannen i Skedsmo, Erik Nafstad.

Anbefaler å kjøpe opp boligene

Han anbefaler nå kommunen om å løse ut flere av boligene som er rammet.



– Dette bidrar til et samlet bilde. Rådmannen legger nå frem et forslag om å innløse boliger i området, bekrefter Nafstad.

Flere av beboerne her har tidligere uttrykket at de ønsker å bli kjøpt ut av kommunen.

– Det syns vi er veldig på tide. Da vil det være mange som puster lettet ut. Om vi nå blir kjøpt ut veldig snart, må vi begynne å se fremover og få livet vårt på stell igjen. sier Mikkelsen.