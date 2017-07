Ber bønder sjekke gjerdene

Fylkesmannen ber bønder i Enebakk om å undersøke avstanden mellom gjerde og bakken etter at ei søye ble tatt av antatt ulv på et inngjerdet storfebeite i kommunen natt til 25. juli. Fylkesmannen antar at ulven har krøpet under gjerdet.