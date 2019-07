Bekreftet omkommet

– Det er nå gjort et funn på stedet, sier vaktleder Arne Nurmi i 110-sentralen Øst like før klokken 17.30.

Politiet bekrefter at mannen i 30 årene er funnet død.

– Han ble funnet av dykkere på fire meters dyp, sier operasjonsleder Kristian Loraas i Øst politidistrikt.

Loraas informerer om at mannen skal ha vært i båten med sine to sønner da han falt i vannet, og at de siden varslet moren. De pårørende er varslet.

Det er blitt brukt store ressurser i søk over Hurdalssjøen i Nannestad i Akershus etter en melding rundt klokken 16 om mulig drukning.

Politiet har søkt etter en mann i 30-årene som skal ha falt ut av en båt. Seaking og luftambulanse har søkt fra luften, skrev politiet på Twitter.

Dykkere fra Oslo brann- og redningsetat har bistått sammen med Seaking og båter i området.

Like etter klokken 17 meldte politiet om at det fortsatt ikke er blitt gjort funn i sjøen. Men en knapp haltime etter, ble mannen funnet omkommet.