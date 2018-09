Bartendere får opplæring om #MeToo

– En servitør lener seg over et bord for å rydde noen ølglass. Plutselig kjenner hun en hånd i skrittet. Hvor alvorlig er dette? Hvorfor er det eventuelt alvorlig?, spør Claus Jervell, fagdirektør hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Claus Jervell, fagdirektør hos Likestillings- og diskrimineringsombudet, har det tra Foto: Anders Fehn / NRK

Det er mange timer til Heidi's Bier Bar i Oslo åpner for å servere øltørste kunder, men de ansatte sitter foran Jervell og diskuterer problemstillingen seg imellom. Bartenderne er der for å lære om seksuell trakassering og overgrep på arbeidsplassen.

– Det er ikke sånn at dere må akseptere trakassering fordi dere jobber i en bar eller en pub, sier Jervell.

– Gjestene må respektere dere.

Arbeidsplasser der alkohol er til stede er særlig utsatt for seksuell trakassering og overgrep. Foto: Anders Fehn

Før #MeToo-kampanjen slo ned som en bombe i fjor høst var det liten interesse for kurset Likestillings- og diskrimineringsombudet tilbyr. Etter at oppmerksomheten om seksuell trakassering økte har interessen eksplodert. Siden oktober 2017 har ombudet holdt over 60 kurs på forskjellige arbeidsplasser.

Les også: Det tok 70 år før Bjørg var klar for å snakke om overgrepene

– Mange tror alt er greit etter en øl eller to

De unge servitørene på Heidi's jobber i den yrkesgruppen som oftest utsettes for trakassering, ifølge Likestillings- og diskrimineringsombudets undersøkelser. Bransjen er særlig utsatt fordi alkohol er involvert.

Bartenderne forteller om gjester som tar seg til rette og om venner og kolleger av trakassererne som ikke stopper handlingene. Ørjan Angermund Sygnestveit har selv opplevd seksuell trakassering på jobb.

Rebecca Töllinen er daglig leder på Heidi's Bier Bar: – De ansatte skal vite at det er greit å prate om trakassering, uansett om de er gutter eller jenter, uansett hvor stort eller lite det er. Foto: Anders Fehn / NRK

– Det er mange som tror at det er greit å gjøre sånt med en gang de har tatt seg en øl eller to, og at de kan gjøre hva de vil med meg siden jeg er på jobb.

Sygnestveit er glad for at ledelsen meldte dem på kurset. Daglig leder Rebecca Töllinen sier de vil at de ansatte skal bli enda mer bevisste på problemet.

– Jeg blir veldig stolt over våre ansatte, for de er veldig flinke til å prate med hverandre om dette. Det er også viktig at de nye ansatte lærer at det aldri er feil å prate om dette, uansett hvor stort eller lite det er.

#MeToo fjernet tabu

Fire prosent av alle arbeidstakere i Norge rapportere at de opplever seksuell trakassering en gang i måneden eller oftere, ifølge undersøkelser gjort av Likestillings- og diskrimineringsombudet. For kvinner alene er statistikken enda verre, 13 prosent av unge kvinner i arbeidslivet sier de opplever seksuell trakassering en gang i måneden eller oftere.

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm er glad for den store interessen for kursene deres. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det er bra at mange ønsker å lære hvordan de kan forebygge seksuell trakassering. Det har vært et problem lenge. Nå har #MeToo gjort det mulig å snakke om det, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm.

Kursene deres er for alle typer arbeidsplasser, ikke bare utelivet. Alle arbeidsplasser hvor man jobber med mennesker er utsatt for seksuell trakassering, for eksempel ansatte i helsesektoren, butikkansatte, og drosjesjåfører.