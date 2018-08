Barnehager bytter ut gress med plast

– Plastgress lekker mikroplast. Dermed havner bitte små plastbiter i naturen. Dette er ting som fugler spiser og meitemark kan få i seg. Og til slutt kan det havne i drikkevannet vårt.

Det sier Maren Esmark, som er generalsekretær i Naturvernforbundet. Hun er svært kritisk til det som ser ut til å være en ny trend i barnehager: nemlig kunstgress av plast.

– Det er også ofte miljøgifter som binder seg til plast. Vi vet ikke sikkert, men det er grunn til å tro at det ikke er sunt for unger å leke på plast, sier hun.

Naturvernforbundet mener at kommunen skal kreve at barnehager ikke bruker plast i sine underlag utendørs.

– Det beste for barn er å leke på et naturlig underlag. Å legge plast utendørs, for at unger skal leke på det, er feil.

KRITISK: – Oslo er Europas miljøhovedstad neste år. Å slutte med plastdekke i barnehager kan være ett godt tiltak, mener Maren Esmark. Foto: Naturvernforbundet / Privat

Stor slitasje på naturlig gress

Hauketo Barnehage i bydel Søndre Nordstrand er en av flere barnehager som den siste tiden har fått kunstgress på sine områder. Årsaken er at det er svært gjørmete i området og at naturgresset ikke vokser skikkelig.

– Det er snakk om en liten del av uteområdet, så derfor har vi valgt kunstgress her. Barna er mye ute og leker. Med naturlig gress så blir det stor slitasje, sier barnehageleder Trude Sydtangen.

Hun sier at det også er mye skog rundt barnehagen som de ofte benytter seg av. Men hvis de kunne sluppet, så ville de gjerne hatt naturlig, grønt gress.

– Vi er opptatt av en miljøvennlig profil og å redusere plastbruken. Vi er åpne for nye produkter, men enn så lenge er dette er godt alternativ.

KUNSTGRESS: Plastgresset i barnehagen er ikke det samme som brukes på en fotballbane. Det brukes ikke granulat i gresset, forteller Trude Sydtangen. Foto: Bård Nafstad / NRK

Dyrt vedlikehold

Arild Olsen, administrerende direktør i private barnehagers landsforbund, sier de skulle ønske at barnehagene ikke følte at de måtte ha plastgress for å møte barnas behov.

– I dag finnes det dessverre ingen veldig gode alternativ, som har den holdbarheten som plastgress har. Det er den store utfordringen, sier Olsen.

Den finnes ingen oversikt over hvor mange barnehager i landet som har plastgress, men Olsen sier de ser en økning i hovedstaden.

– Plastgresset er slitesterkt og holder lenge. Det er mange barnehager som sliter med vedlikehold fordi det er dyrt.

– Det er varslet en ny forskrift fra Klima- og miljødepartementet om uteområdene i barnehagene, hvordan de skal være. Hvis det skal være naturlige uteområder, så må de også finansiere det, mener han.

MER PENGER: Arild Olsen sier at barnehagene trenger mer penger til vedlikehold. Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Nullvisjon for plast

Neste år er Oslo utpekt som Europas miljøhovedstad. I disse dager jobber kommunen med å utarbeide en handlingsplan mot plastforsøpling.

– Vi har en nullvisjon for plastforsøpling og skal ta enda mer ansvar for dette fremover, sier miljøbyråd Lan Marie Berg,

Likevel vil hun ikke svare på om byrådet vil vurdere å forby kunstgress i barnehagene.

– Det kan bli aktuelt, men først og fremst vil vi ta med oss dette innspillet inn i det videre arbeidet mot plast.