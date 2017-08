Barnehage må betale

Aurskog-Høland kommune vil ha tilbake nesten 4 millioner kroner fra en barnehage i Aurskog. Kommunen reagerer på at den private barnehagen Epletunet har investert i en Mercedes til 900.000 kroner og eieren har tatt ut 2,1 millioner kroner i lønn og bonus over to år, skriver Indre Akershus Blad. Epletunet avviser kritikken.