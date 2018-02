Barnefamilie truet med kniver og pistol

– Vi ble oppringt av et barn i familien som opplyste at det var en innbruddstyv i huset med pistol, sier operasjonsleder Gisle Sveen i Øst politidistrikt.

Han forteller at gjerningsmennene var bevæpnet med kniver og pistol da de tok seg inn i huset i Ski i Akershus. Mennene hadde stukket av da politiet kom til stedet.

– Da vi kom dit etter cirka seks minutter hadde gjerningspersonene forlatt stedet. Vi fikk en beskrivelse av at det vare fire personer i mørke klær som hadde tatt seg inn. De skal ha vært bevæpnet med flere kniver og en pistol med lyddemper, sier Sveen.

LETER: Politiet leter onsdag kveld med hunder og helikopter etter gjerningsmennene. Foto: Anders Fehn

Politiet tror ikke gjerningsmennene slo til mot et tilfeldig hus.

– Etterforskningen pågår for fult nå, men vi kan si såpass at vi tror ikke at det var et tilfeldig valgt hus, sier innsatsleder Rune Isaksen i politiet, til NRK på stedet.

Ingen i familien skal ha blitt fysisk skadet.

– Ingen kom fysisk til skade, men barna i huset har opplevd det som svært belastende. Vi har varslet barnevernsvakten som nå bistår familien, sier operasjonsleder Gisle Sveen.

Søker med helikopter

Han forteller at politiet søker i området med hund og helikopter.

Gjerningspersonene er bevæpnet, og politiet karakteriserer dem derfor som potensielt farlige.

– Nå må vi undersøke om det er en grunn til at akkurat denne familien er oppsøkt, sier Sveen.

