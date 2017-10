Bare åtte p-plasser ved ny skole

Den nye barneskolen på Vestli, med plass til rundt 850 elever og over 100 ansatte, får bare åtte parkeringsplasser, skriver Akers Avis Groruddalen. Istedenfor planlegges det over 200 sykkelplasser. I tillegg skal det bygges en ny flerbrukshall like ved.