Bane NOR visste ikke at skoleungdom lenge hadde tatt seg inn i togtunnel

– Det var en forferdelig ulykke og den preger oss sterkt, sier Vibeke Aarnes, konserndirektør for infrastruktur i Bane NOR i en pressemelding.

Onsdag kveld møtte Bane NOR foreldreutvalget ved Ruseløkka skole i Oslo, hvor Even Warsla Meen var elev.

Rapporten tar for seg hva som skjedde da tre ungdommer tok seg inn i Filipstadtunnelen i februar og hvilke tiltak Bane NOR skal gjøre i etterkant av ulykken.

Det er 11 tiltak som anbefales, ifølge rapporten. Blant annet å forbedre kvaliteten på inspeksjoner, tettere dialog med utsatte naboer og vurdere klippesikre, klatrevanskelige gjerder i særlig utsatte områder.

Et annet tiltak er å gjennomgå andre togparkeringsområder i Norge.

Bane NOR ber også om at de blir varslet, dersom noen skulle se at uvedkommende tar seg inn på sperrede jernbaneområder.

Førte til en eksplosjon

Det var den 24. februar at 15 år gamle Even Warsla Meen, mistet livet etter en ulykke i en togtunnel på Filipstad i Oslo. De to andre ungdommene som også befant seg i tunnelen var en 15 år gammel gutt fra Oslo og en 16 år gammel jente fra Drammen.

Rapporten beskriver at ungdommene klatret opp på taket av et tog, og at en av dem kom for nær en kontaktledning. Det førte til en eksplosjon, og to av ungdommene ble kastet ned på bakken.

En av ungdommene kom seg ut for å be om hjelp. Da gutten gikk inn i tunnelen igjen, skjedde en ny kortslutning. Det er ikke kjent hvem som da var i kontakt med ledningen, heter det i pressemeldingen.

I området er det høyspentanlegg med spenning på 15.000 volt. Det er ikke kjent hvorfor ungdommene var inne i togtunnelen.

«Har vært oppsøkt av ungdom i lengre tid»

– Bane NOR skal forebygge ulykker på alle slike jernbaneområder. Vi var klar over at taggere fra profesjonelle miljøer hadde vært inne på området, men vi visste ikke at også vanlig skoleungdom tok seg inn der. Det har vi fått informasjon om først etter ulykken, sier Aarnes i pressemeldingen.



I arbeidet med rapporten har de avdekket at ungdom i lengre tid har tatt seg inn i området på Filipstad. Taggere klipper også jevnlig opp gjerdene og det har vært tilfeller hvor de har kommet i full lokføreruniform.

30 meter av gjerdet rundt Filipstadtunnellen var lavere enn Bane NORs eget regelverk tilsier. Det var heller ikke skiltet med «adgang forbudt». Rapporten har ikke avdekket andre avvik.

Gjerdet på Filipstad var 70 centimeter for lavt enn det Bane NORs eget regelverk tilsier. Det skal være minst 1,8 meter høyt. Foto: Vegar Erstad / NRK

Flere lignende hendelser

Filipstad er et parkeringsområde for togsett som ikke er i trafikk. I løpet av de siste årene har det vært flere tilfeller der uvedkommende har kommet seg inn i togtunnelen.

FOREBYGGING: Kurt Olsen, avdelingsdirektør for jernbaneavdelingen i Statens havarikommisjon, sier det er viktig med tiltak som kan forhindre alvorlige ulykker. Foto: Statens havarikommisjon for transport

Bane NOR har registrert 36 uvedkommende besøk siden 2010.

– Det skal være sikkert å bevege seg på og ved jernbanen. Ikke minst, så skal man ikke komme inn på et jernbaneområde uten at man har tillatelse eller noe å gjøre der, sa Kurt Olsen i Statens havarikommisjon til NRK i mars.

Han mener det finnes flere områder Bane NOR må se på for å forhindre lignende ulykker.