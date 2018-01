Bane Nor hever avtaler med konkurstruet selskap – viderefører Follobaneprosjektet selv

Deler av byggingen av et landets største infrastrukturprosjekter, Follobanen, har stått stille i to uker fordi den italienske entreprenøren kjemper mot konkurs. Tirsdag hevet Bane Nor to avtaler med selskapet. Begge avtalene er tilknyttet to av Follobaneprosjektets totalkontrakter.

Bane Nor opplyser nå at de vil videreføre arbeidet selv. Arbeidet ble startet opp igjen tirsdag morgen.

– Bane Nors sentrale interesse er å oppfylle samfunnsoppdraget gjennom ferdigstillelse av Follobanen, innenfor de gitte økonomiske rammer og med riktig kvalitet, mot slutten av 2021. I lys av dette må Bane Nor gjøre de nødvendige tiltak. Entreprenøren har ubetalte regninger til firmaets underentreprenører og anleggsarbeidet har stanset, sier prosjektdirektør for Follobaneprosjektet, Per David Borenstein.

Har to av fem kontrakter

Bygg.no har tidligere omtalt at den italienske entreprenøren Condotte igjen er i økonomisk trøbbel. Tidlig i januar var Condotte i så store problemer at selskapet ba om – og fikk innvilget – konkursbeskyttelse av en domstol i Roma.

Mens forhandlingene pågikk sto arbeidet stille på de to store anleggsområdene ved Oslo S, Gamlebyen og Middelalderparken i Oslo.

Condotte har fram til tirsdag hatt to av de fem totalkontraktene for Follobanen. Rundt 100 underleverandører og tjenesteytere som jobber med prosjektet i Norge, påvirkes av situasjonen.