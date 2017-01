Bærums Verk: Oppløste fest

Politiet oppløste to hjemme-alene-fester i to nabohus i Bærum i natt etter meldinger om slåssing og tyverier. 50-60 personer ble bortvist fra festene. Bærumspolitiet sier ellers at det har vært en vanlig nyttårsnatt med støy og fulle folk.