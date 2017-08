Bærum på 2. plass i kommune-NM

For sjette året på rad havnet Bærum på andreplass. Rett under på lista følger Oslo kommune, som også har ruget på plassen de siste seks årene.

Ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog (H). Foto: Bærum kommune

– Det er inspirerende, sier ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog (H).

– Vi er opptatt av et tett og godt samarbeid med næringslivet, så det å være en attraktiv kommune for næringslivet vårt er herlig å få bekreftet år etter år, sier hun.

Men fjerdeplassen er det Ullensaker kommune som har inntatt, etter å ha klatret fra fjorårets 11. plass, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi er strålende fornøyd. Det har vært en ambisjon for oss å gjøre det best mulig i denne målingen, sier ordfører Tom Staahle (Frp).

Topp ti plasseringer i kommune NM: Ekspandér faktaboks Sola Bærum Oslo Ullensaker Asker Austevoll Ås Trondhiem Stavanger Sandnes Kilde: NHO

– Viktig at kommunen tilrettelegger

Rangeringen er basert på 20 ulike kriterier for å finne Norges mest bærekraftige og attraktive kommuner.

Hovedkategoriene er næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi.

– Vi ser på hvilke kommune som er best for næringslivet. For bedriftene er det viktig at kommunen er gode tilretteleggere, og derfor er det naturlig å rangere kommunene så de kan de hvilke områder de må forbedre seg på, sier NHOs regiondirektør for Oslo og Akershus, Nina Solli.

– Hva er det som gjør at Ullensaker har klatrer så mye på kort tid?

– De har hatt stor vekst og mange innflyttere. De har hatt en høy posisjon lenge. De har mange unge og mange med fagbrev, det er bra. Det de må gjøre litt bedre er å tiltrekke seg folk med realfagbakgrunn, sier hun.

Vil til topps

Ordfører i Ullensaker, Tom Staahle (Frp). Foto: Ullensaker Frp

Ullensaker har i år gått forbi Asker kommune, og vil nå utfordre Oslo og Bærum. Ordføreren sikter på å sørge for at kommunen blir liggende på toppen av kåringen også i tiden fremover.

– Vi har et blomstrende næringsliv. Kommunen er en brobygger for å sikre at næringslivet kan etablere seg her, og skape arbeidsplasser. Vi har en ambisjon om å ligge på toppen av lista de neste 20 årene, og det har vi mulighet til å gjøre, sier ordfører Tom Staahle.

– Hvordan skal det feires?

– Vi er veldig nøysomme. Vi registrerer kåringen med et smil, bretter opp ermene og jobber videre, sier han.

På femteplass i kåringen ligger Asker kommune i Akershus, mens Ås kommune er på syvende plass.