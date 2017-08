Badetrøbbel for funksjonshemmede

Badebrygga for funksjonshemmede på Solvik på Malmøya i Oslo er ødelagt. Flere brukere er fortvilet over at de ikke har fått brukt badeplassen i sommer. Bymiljøetaten jobber med en helt ny løsning for brygga, fordi den gamle ikke lar seg reparere.