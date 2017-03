Avviser svenske tilstander

Artisten som er fra Hauketo og som har vokst opp på Oslo øst, kjenner igjen utfordringene som kom frem i reportasjen i helgen.

– Jeg anerkjenner at det er kriminelle aspekter her, som alle andre steder der folk kjenner seg mer igjen i utenforskapet enn i samfunnet.

Han mener andre er kjappe til å konkludere med at det skyldes innvandring. Og han vil ikke være med på at det er svenske tilstander sørøst i Oslo. Han mener ungdommene på Mortensrud trenger flere tilbud på fritiden for å komme på rett kjøl. Han forteller at de savnet steder å være da han var ungdom, og ungdommene i bydelen fortsatt trenger steder å være.

– Det viktigste er å få på plass sosiale arenaer, fritidsarenaer og kreative arenaer. Arenaer der de kan utvikle evnene sine.

Er redd hjelpen kommer for sent

Malita Ringvold i beboeraksjonen Mortensrud manifest er enig med rapperen. Hun mener det er et problem at ungdommene ikke har noe å gjøre på fritiden.

BEKYMRET: Melita Ringvold i Mortensrud manifest mener det haster å få på plass tilbud for ungdommene. Foto: Victoria Wilden / NRK

– Dra til Mortensrud torg og se hvor mange ungdommer som henger. Når du ikke har noe å gjøre, så er det lettere å finne på noe tull.

Ringvold mener skolene og idrettsanleggene er nedslitte, og at selv om politikerne lover å gjøre noe med det, så tar det for lang tid.

– De som er unge på Mortensrud nå, de er voksne når dette kommer på plass. Og da er det kanskje for sent for mange av dem.

Vet at ungdommene savner noe å gjøre

MORTENSRUD UNDER LUPEN: Politistasjonssjefen på Manglerud Janne Stømner sier det er utfordringer på Mortensrud. Foto: Elin Martinsen / NRK

Janne Stømner er politistasjonssjef på Manglerud. I flere år nå har hennes stasjon vært ekstra opptatt av Mortensrud.

– Jeg vil ikke si at det er verre enn på mange år. Det viser også statistikken for Oslo, også ungdomskriminaliteten.

Hun viser til statistikken som viser at ungdomskriminaliten går ned i Oslo. Men.

– Fra 2014 begynte vi å se en endring der ute, særlig området rundt senteret, hvor vi så at det ble ansamling av ungdom. Ofte kunne de være 10–15 sammen. Og de var ikke gode til å håndtere autoriteter. De var plagsomme og gjorde mye inne på sentret.

Hun forteller at de jobber sammen med bydelen og skolen, men at det er utfordringer.

– Det er tilgang på mye narkotika der ute. Dessverre. Derfor er det vanskelig å stoppe det.

Hun også vet at ungdommene savner noe å gjøre.

– Også tenker jeg at det er viktig at vi hører med ungdommen. Det hjelper ikke å lage fire nye fotballbaner, hvis de ikke vil spille fotball, sier Stømner.

Byrådet vil se på hvilke tiltak som er satt inn til og om noe må endres.

