Fredag fortalte TV2 at byrådet vurderer å etablere en kommunal romleir i Oslo, noe NRK gjenga. Dette avviser byrådslederen lørdag.

– TV2 har fått tilgang på et internt notat og hevder at vi vil bygge en egen leir for tilreisende bostedsløse. Det er feil, sier Raymond Johansen (Ap).

TV2 forteller at de aldri har påstått at byrådet har bestemt seg for å bygge en egen leir for tilreisende bostedsløse.

– Vi har fortalt at det er ett av flere mulige tiltak som er sendt fra byrådets avdeling for miljø og samferdsel til bymiljøetaten for vurdering, noe vi også har dokumentert, skriver reportasjesjef Dyveke Sandtorv Nilssen i en e-post.

Hun viser til et av punktene i brevet som er sendt fra byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel til Bymiljøetaten.

TILTAK NR. 4: Dette er et av punktene som foreslås vurdert i det interne notatet fra byrådsavdelingen for miljø- og samferdsel til Bymiljøetaten. Foto: FAKSIMILE

Byrådslederen sier at dette punktet ikke kommer til å bli vurdert.

– Det er utfordringer tilknyttet tilreisende bostedsløse og vi vurderer en rekke tiltak i den sammenhengen. Men å etablere en leir er ikke et av alternativene vi vil vurdere, sier Johansen.

Ifølge brevet som TV2 har fått tilgang til, ville en eventuell campingplass kunne ligge på en av Oslo kommunes ubebygde tomter.

– Det vi har vurdert er å samarbeide med frivillige organisasjoner for å utbedre tilgangen på sanitæranlegg. Det alene vil selvfølgelig ikke på noen som helst måte løse de utfordringene som mange opplever, med mange camper i deler av Oslo, sier byrådslederen.

Uvanlig mange klager i år

Oslo kommune ryddet 107 romleire i 2016 og 53 i 2015. Kommunen rapporterer om at de hittil i år har fått uvanlig mange klager fra Oslo innbyggere om forsøpling.

I byrådserklæringen står det at byrådet vil «øke antall overnattingsplasser og sanitærmuligheter for mennesker som ikke har et sted å bo».

Johansen sier byrådet har bedt om en faglig vurdering av alternativene.

– Vi må først få en oversikt over omfanget. Bymiljøetaten rydder allerede camper hver eneste dag. Vi er nødt til å samarbeide med staten. Vi samarbeider også med politiet. Men det er en gigantisk opprydningsjobb mange steder.