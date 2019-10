Avviser at ambulansekaprer er tilknyttet høyreekstreme miljøer

En mor og et tvillingpar på sju måneder er sendt til Ullevål sykehus, etter at en kapret ambulanse traff en barnevogn på Torshov i Oslo. Begge barna ble lettere skadd.

Et eldre ektepar kastet seg unna ambulansen, og ble behandlet for lettere skader på legevakta.

– Gjerningsmannen kapret ambulansen med en hagle og forsøkte å rømme. Han har bevisst kjørt bilen opp på fortauet for å ramme tilfeldige personer, og prøvde også å ramme politibilen, sier stabssjef Johan Fredriksen i Oslo-politiet.

En 32 år gammel norsk mann ble pågrepet etter en stor politiaksjon på Torshov. Han er siktet for drapsforsøk. Etter å ha slått til mot flere adresser i hovedstaden pågrep politiet en norsk kvinne på 25 år, som er siktet for besittelse av våpen.

Begge er kjent for politiet fra før.

Her endte ambulansen, etter å ha blitt jaktet av politiet på Torshov i Oslo. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Fant to våpen i ambulansen

– Etter pågripelsen i ambulansen fant vi ei hagle og en Uzi (en halvautomatisk maskinpistol, red.anm), sier Fredriksen.

Politiet fant også vesentlige mengder med narkotika i ambulansen.

– Vesentlige mengder narkotika er funnet, så får vi heller bli tydeligere på hva det er og ikke er når det er 100 prosent sikkert hva vi står overfor, sier Fredriksen til NTB.

Kvinnen ble pågrepet uten dramatikk på Sandaker Senter.

– Virker det som dette var planlagt?

– Det har skjedd en form for ulykke, ambulanse og politi kom til stede så tok han ambulansen. Hva som har skjedd før og etter skal vi finne ut av, sier politiinspektør Grete Lien Metlid til NRK.

Avhøres onsdag

Tirsdag kveld forteller den siktede 32-åringens forsvarer, advokat Øyvind Bergøy Pedersen, at han har møtt sin klient. Han sier de planlegger å få gjennomført et avhør onsdag.

Advokat Øyvind Bergøy Pedersen avviser at hans klient har noen tilknytning til høyreekstreme miljøer. Foto: Helge Lyngmoe / NRK

– Jeg har hatt et møte med min klient i arresten i Oslo og vi har en dialog med politiet, vi planlegger å få gjennomført et avhør så fort det praktisk lar seg gjøre i løpet av morgendagen, sier han til NRK.

Han sier videre at det ikke er annet enn praktiske årsaker til at avhøret ikke blir gjennomført tirsdag.

– Hvordan er tilstanden til din klient?

– Det kan jeg ikke gå inn på. Det er fordi jeg ikke vet hva han er siktet for og derfor vil jeg ikke si noe om det nå, sier Bergøy Pedersen.

Avviser høyreekstreme forbindelser

Politiet ble under en pressekonferanse i ettermiddag spurt om opplysninger om at de siktede er en del av et høyreekstremt miljø.

– Vi er kjent med det, men for tidlig å konkludere om hva som var motivet, sier Metlid.

Bergøy Pedersen avviser at klienten hans har tilknytting til høyreekstreme miljøer.

– Jeg kan ikke si mye om bakgrunnen hans, men en av de tingene jeg kan si noe om er at verken siktede eller saken har noe forbindelse med høyreekstreme miljø å gjøre, sier han.

Kvinne nekter straffskyld

Ifølge VG ble den 25 år gamle kvinnen pågrepet i en narkotikarazzia i et annet politidistrikt før helgen, men løslatt mot meldeplikt lørdag. Hun er også tidligere etterforsket for grov narkotikakriminalitet.

Kvinnens forsvarer, advokat John Arild Aasen, sier til tirsdag kveld til NRK at hans klient nekter straffskyld.

– Hun nekter straffeskyld. Hun er villig til å forklare seg og vil nok bli avhørt i morgen, sier han.

Kvinnen innrømmer å ha vært med i bilen da den endte på taket, men sier hun ikke har noen befatning med våpnenen eller narkotikaen som ble funnet.

– Hva slags relasjon har hun til den siktede mannen?

– Det ønsker jeg ikke på kommentere, sier Aasen.

Dette er hendelsesforløpet Du trenger javascript for å se video.

Startet med trafikkulykke

Ambulansen befant seg på Rosenhoff sør for Sinsenkrysset i Oslo da en person tok kontroll over den, etter å ha kjørt av veien med en bil som havnet på taket.

Gjerningsmannen forsvant fra stedet, og kapret en ambulanse.

Politiet rykket ut med helikopter og store styrker.

I et forsøk på å stanse den kaprede ambulansen, avfyrte politiet skudd mot dekkene.

– Politiet avfyrte skudd mot ambulansen, men ingen skal være skadd i den forbindelse, sier operasjonsleder Tor Grøttum.

– Så den pågrepne er uskadd?

– Vedkommende ble ikke truffet av skuddene.

Øyenvitner forteller til NRK at mannen også skal ha avfyrt et våpen. Politiet bekrefter at de har kontroll på to våpen, men har ikke opplysninger om at gjerningsmannen har løsnet skudd.

Politiet opplyser derimot at gjerningsmannen skal ha siktet på folk.

NRK har fått tilsendt en video fra området, der det høres flere skudd, fra da politiet forsøkte å stoppe ambulansen:

Skyting i Oslo Du trenger javascript for å se video.

– Politiet hadde kontakt med kjøretøyet flere ganger, og det ble løsnet skudd flere ganger. Det fremsto som nødvendig å få kontroll på gjerningsmannen, og det var nødvendig å bruke våpen, sier innsatsleder Erik Hestvik.

Ambulansen ble stjålet klokka 12.30. Et kvarter senere hadde politiet kontroll på ambulansen og den siktede i Krebs gate. Mannen var da alene i ambulansen.

Ambulansen krasjet i en bygning i Krebs gate et par kvartaler unna. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Kapret ambulanse etter bilkrasj

Mannen førte først en personbil, som krasjet nedenfor Sinsenkrysset.

– Det startet med at en ambulanse ble tilkalt til en trafikkulykke. Det var en bil som lå på taket. Kort tid etter ble ambulansen ranet fra dette stedet, sier Grøttum.

Den siktede kvinnen forsvant fra stedet der bilen havnet på taket.

– Det var to personer involvert i den første ulykken, sier Grøttum.

Politiet sier de jobber ut fra at det var mannen i bilen som tok ambulansen.

De vet ikke noe om motiv for gjerningen.

Det satt tre ansatte i ambulansen da den ble kapret. De er fysisk uskadd, men sterkt berørt av hendelsen, sier medievakt Anders Bayer ved Oslo universitetssykehus til NTB.

Denne bilen lå på taket på en gangvei nedenfor Sinsenkrysset. Foto: Tipser

Christopher Dambakk satt på jobb da han så en bil utenfor som lå på taket.

– En mann krøp ut av bilen, tok med seg en blå Ikea-pose og stakk av. Etter det strømmet det til med biler, politi og ambulanser, sier Dambakk til NRK.

Mannen skal så ha gått bort til ambulansen og satt seg inn.

Politiet bekrefter dette hendelsesforløpet overfor NRK.

– Det så ut som om han hadde kjørt gjennom rundkjøringen nedenfor Sinsen-krysset i ganske stor fart, kommet seg over hekken, snurret og havnet på taket på gangstien nedenfor, sier han.

Politiaksjon på Torshov. Foto: Anders Fehn / NRK

Alle mannskaper bevæpnet

Lilleborg skole og Sagene barnehage bekrefter overfor NTB at de holdt barn og elever innendørs på grunn av politiaksjonen.

– PST er orientert om hendelsen og bistår Oslo politidistrikt. I tillegg gjør vi fortløpende vurderinger for å kartlegge hvorvidt denne hendelsen påvirker trusselbildet, sier Anett Aamot, seniorrådgiver i PST til NRK.

Politiet sier de ikke har noen opplysninger om at hendelsen er terrorrelatert, men etterforsker bredt.

– Det er alvorlig det som har skjedd, men vi har ingen opplysninger som kan tyde på at det er frykt for allmenheten, sier politiets innsatsleder Erik Hestvik.