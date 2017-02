Elisabeth Eide, professor i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus, tror samfunnet generelt vil vinne på at så mange stemmer som mulig får snakke og at de ikke bare får snakke når de representerer et problem. – Det tror jeg er viktig for alle og for en gjensidig forståelse og for integrering, sier hun.

Foto: Fouad Acharki / NRK