Avgift for bensin- og dieselbiler

Byrådet ønsker en ny avgift for tunge kjøretøy og utreder muligheten for en ny avgift for personbiler, ifølge Aftenposten. Hensikten med en lavutsslippsone er å redusere biltrafikken og få folk og næringsliv til å bytte til mer klima- og miljøvennlige kjøretøy.