Avdekket omfattende narkotikainnførsel – knyttes til gjengmiljø i Oslo

De siste to ukene har en større etterforskning kalt Operasjon Hubris ført til flere store beslag av cannabis, skriver Kripos i en pressemelding. Flere av mottakerne av narkotikaen i Norge har tilknytninger til gjengmiljøer i Oslo.

Kripos skal holde en pressekonferanse i sine lokaler på Brynseng i Oslo klokken 12.

Torsdag ble to danske menn varetektsfengslet i Oslo tingrett. De er siktet for innførsel av et parti hasj på godt over 100 kilo til Norge. Begge nektet straffskyld, men ble varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud samt full isolasjon i to uker.

De to, en mann i 50-årene og en mann i slutten av 60-årene, er kjent av dansk politi fra tidligere, skrev VG torsdag. Eldstemann er tidligere dømt for å ha organisert smugling av nesten 6 tonn hasj fra Marokko til Danmark på 90-tallet. Mannen i 50-årene er tidligere dømt for innførsel av 700 kilo hasj fra Nederland til Danmark.

Kripos opplyser til NTB at flere personer vil bli framstilt for varetektsfengsling fredag.

Operasjon Overmot

Sjefen for Kripos, Ketil Haukaas, politimesteren i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, og lederen av etterforskningsavdelingen i Kripos, Eivind Borge, skal redegjøre for etterforskningen under pressekonferansen.

Navnet på operasjonen, «Hubris», er engelsk og betyr overmot eller hovmod.