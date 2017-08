ÅsMart'n ber om hjelp

Arrangøren av festivalen ÅsMart'n har søkt om et lån fra Ås kommune for å unngå konkurs. Den trenger 400 000 kroner for å gjøre opp regningene, skriver Ås Avis. Dårlig vær i juni gjorde at billettsalget gikk dårlig. Formannskapet skal behandle lånesøknaden 30. august.