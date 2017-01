Askerdrapet: Fem siktede tilknyttet samme MC-miljø

De to siktede mennene på 27 og 33 år som meldte seg for politiet mandag, ble i ettermiddag varetektsfengslet for fire uke av Oslo tingrett med full isolasjon i to uker.

De er siktet for drap eller medvirkning til drap.

Begge samtykket til fengsling og til at rettsmøtet ble avholdt uten at de var til stede.

I tillegg er det pågrepet ytterligere tre menn i saken, to av dem tirsdag ettermiddag og kveld. Den tredje mannen ble pågrepet i dag.

Sitter fortsatt i avhør

Det pågår fortsatt avhør av siktede onsdag ettermiddag.

Det er ikke tatt stilling til om noen av de tre siste pågrepne skal fremstilles for varetektsfengsling.

– Fordi etterforskningen er i en tidlig fase ønsker vi ikke å gå ut med innholdet i forklaringene til de siktede, sier politiadvokat Jens Johannes Andenæs.

Siktet for grov kroppsskade

Grete Lien Metlid, politiinspektør og leder ved voldsavsnittet i Oslo politidistrikt. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB SCANPIX

De tre mennene som ble pågrepet i går og i dag er alle tre siktet i saken.

– De er siktet for grov kroppsskade eller medvirkning til dette, sier Grete Lien Metlid, politiinspektør og leder ved voldsavsnittet i Oslo politidistrikt.

Metlid bekrefter til Budstikka at det er en relasjon mellom de fem siktede.

Tidligere har hun sagt at politiet har opplysninger om at avdøde var i en konflikt, men politiet ønsker ikke å kommentere hva som kan være motivet til drapshandlingen.

Fant livløs person

Det var på søndag kveld at politiet rykket ut til en adresse i Asker etter melding om bråk. Da de kom frem til stedet fant de en livløs person, som døde kort tid senere.

Mannen ble identifisert som en 31 år gammel norsk-iraner. Han ble funnet livløs i sitt eget hjem.

Ifølge VG hadde norsk-iraneren (31) utvekslet trusler med to menn før slåsskampen fant sted.

VG skriver at den ene av de to siktede ha holdt mannen mens den andre slo ham, og 31-åringen skal ha slått en av mennene i ansiktet med en tung manual fra et vektsett.