Asker-mann overgrepstiltalt

En Asker-mann i begynnelsen av 30-årene er tiltalt for å ha begått seksuelt overgrep mot et mindreårig barn, skriver Budstikka. I 2015 ble han frikjent for to tilsvarende forhold. Mannen erkjenner ikke straffskyld, sier advokaten hans.