Arbeiderpartiet skeptisk til å kutte trafikkstasjoner

På et allmøte mandag ettermiddag fikk ansatte vite hvordan Statens vegvesen skal organiseres i fremtiden. Blant annet skal Fylkeskommunene ha ansvaret for fylkesveiene.

– Stortinget har jo vedtatt at fylkeskommunen skal overta det administrative ansvaret for fylkesveger, som frem til nå har vært hos Statens vegvesen. Så vi skjønner at noe må skje, men vi er veldig skeptiske til forslaget om å kutte antall trafikkstasjoner, sier transportpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Sverre Myrli.

Transportpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Sverre Myrli, er skeptisk til å legge ned trafikkstasjoner. Foto: Arbeiderpartiet

Her er noen av forslagene i rapporten:

500 færre ansatte innen 01.01.2025

Nær 270 arbeidsplasser flyttes ut av Oslo

22 av dagens 74 trafikkstasjoner legges ned

Det kan føre til lange reiseveier for folk som skal ta førerkort hvis trafikkstasjoner blir lagt ned.

Myrli er bekymret for at dette vil føre til et dårligere tilbud for dem som skal ta førerprøven eller oppkjøring.

– Statens vegvesen er jo en publikumsetat som skal forholde seg til publikum og folk der ute. Mange tjenester kan i dag gjøres på nett, men mange krever oppmøte, sier han.

– Mange steder i landet så vil det nå bli store reiseavstander for dem som skal ta førerprøve og kjøre opp, og det er vi skeptiske til. Vi er redd det vil medføre et dårligere tilbud til befolkningen der ute.

– Dette er vi sterkt imot

Bengt Fasteraune som sitter i transportkomiteen på Stortinget for Senterpartiet, sier de er sterkt imot å legge ned trafikkstasjoner.

– Vi kommer til å fremme et eget forslag i Stortinget om å beholde den strukturen vi har hatt. Det går rett og slett på at her vil det bli fysiske avstander og tjenester lengre vekk fra folk, sier han.

– Vegvesenet selv peker på at mange tjenester nå gjøres digitalt og at det ikke lengre er like stort behov for trafikkstasjonene?

Bengt Fasteraune i Senterpartiet sier de vil fremme et eget forslag til Stortinget. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Det er helt sikkert riktig, og det som kan digitaliseres må jo det. Men trafikkstasjonene har også en annen rolle og en annen funksjon som går på kontrollvirksomhet. Det å gjennomføre førerkort og en del rene fysiske tiltak.

– Og det har man ikke etter hva vi kan se, kommet med noen klare og tydelige anbefalinger på hvordan skal gjøres. Vi mener at digitaliseringsbiten bare er en liten bit av det.

Direktoratet skal fortsatt ligge i Oslo, men det foreslås å lage seks nye divisjoner i vegvesenet. Divisjonene skal ta over en del av oppgavene som Vegdirektoratet har i dag.

– Skal gå grundig gjennom

Vegdirektoratet viser til en pressemelding og ønsker ikke å kommentere saken ytterligere. I pressemeldingen skriver direktoratet at mange tjenester nå er digitaliserte.

– Jobben med å utvikle nye, smarte, digitale løsninger fortsetter med enda større tyngde i ny organisasjon. Samtidig kan vi nå vri ressurser fra skrankene slik at vi kan gi trafikanter enda bedre opplæring, og gjennomføre enda flere livsviktige kontroller langs veiene, sier konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud.

Konstituert vegdirektør Bjørne Grimsrud sier i en pressemelding at de skal skape en organisasjon tilpasset de nye rammene. Foto: Astri Husø / NRK

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) skriver i en e-post til NRK at ingenting er bestemt enda.



– Vi mottok rapporten fra Statens vegvesen i dag. Vi vil nå gå grundig gjennom rapporten. Det er med andre ord ingen konklusjoner i denne saken ennå. Vi ønsker å gi et godt tilbud til folk i hele landet.