Åpner for mer bompenger i Oslo

Det kan også bety mer bompenger, ifølge byrådsplattformen som ble lagt fram i dag.

– Ja, vi er tydelige på at vi må bruke de virkemidlene vi har, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG).

– Tilstrekkelig nivå

– De må opp på et nivå som er tilstrekkelig for at vi skal klare å nå målene våre, enten det er bompenger, parkeringsrestriksjoner eller innstramming i kjøremulighetene.

– Vi vet at vi må endre oss raskt hvis vi skal nå klimamålet vårt for 2030 og gjøre byen vår bedre å bo i, sier Lan Marie Berg.

Og klimamålet er ambisiøst: Oslo skal bli verdens første utslippsfrie storby.

Det betyr 95 prosent mindre utslipp av klimagasser innen 2030. Allerede ved utgangen av 2023 skal reduksjonen være minst 52 prosent sammenlignet med 2009-nivå.

MER BOMPENGER: Byrådet vil gjøre det som trengs for å få ned klimagassutslippene. Det kan bety mer bompenger. Foto: Heidi Fjørtoft Klokk / NRK

Parkeringsrestriksjoner

Hvor mye bompengene bør øke står det ingenting om i erklæringen. Det som står om bompenger er dette:

«I løpet av bystyreperioden må summen av bompenger, parkeringsrestriksjoner og innstramminger i kjøremulighetene opp på et nivå som er tilstrekkelig til å nå målene om å kutte klimagassutslipp og redusere biltrafikken.

Samtidig vil vi sikre finansiering av viktige kollektiv- og sykkelprosjekter.»

Skal betale kollektiv

– Vi sier at vi skal gjøre det som er tilstrekkelig for å nå de målene vi har, svarer også byrådsleder Raymond Johansen på spørsmål om økning av bompengene.

Han sier at de bommene som ble satt opp i juni ikke har ført til nedgang i trafikken og at bompengene har fungert best som en måte å få flere til å kjøre elbil på.

– Det er positivt, og det håper vi virkelig fortsetter, sier han.

Les også: Elbiler gir milliardsvikt i bompengeinntektene

Samtidig er byrådslederen inne på at bompengene skal være med og finansiere de store kollektivprosjektene. Han sier at han ønsker å være ærlig på hva man ikke har råd til.

– Vilt stort prosjekt

Og for første gang sier byrådet klart at den store omleggingen av E6 fra Klemetsrud og Alnabru - mye av den i tunnel - må skrinlegges.

Her har Arbeiderpartiet lenge stått i skvis mellom motorvei-motstanderne i MDG og Aps tunnelforkjempere lokalt.

Prosjektet er beregnet å koste 15 milliarder kroner.

– E6 Oslo øst er et vilt stort prosjekt som vi verken har råd til eller som er nødvendig. Samtidig sier vi i plattformen at vi ser behovet for støyskjerming og muligheten for at de som bor der ikke skal oppleve så mye plager fra biltrafikken.

– Der må vi komme med tiltak, men den gigantiske E6-utbyggingen som Vegvesenet kommer med, har vi like lite råd til som E18 vestover, sier Raymond Johansen.

– Respektløst

Det får partifelle Kristin Sandaker til å rase. Hun er leder for bydelsutvalget i bydel Østensjø.

– Erklæringen er full av fantastisk politikk som jeg med glede ville ha stått i fronten for i bydel Østensjø, skriver hun på Facebook.

– Men så har en altså dratt på seg denne fatale svakheten, i form av kunnskapsløs og respektløs ansvarsfraskrivelse hva gjelder det store miljøprosjektet i vår del av byen, fortsetter hun.