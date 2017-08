Ap: – Skoleproblemene er Høyre-skapt

Ved alle inngangene til den videregående skolen i bydel Søndre Nordstrand er det nå satt opp porter, der både elever og ansatte må vise et adgangskort for å komme gjennom.

– Vi ønsker å kontrollere hvem som kommer inn. Elevene våre skal føle seg trygge og ikke bli innhentet, eller at andre uvedkommende skal komme inn med onde hensikter, forklarer rektor ved Bjørnholt, Else Birgitte Roscher-Nielsen.

Flere ganger har uvedkommende tatt seg inn på skolen og truet elever og ansatte, skriver Aftenposten.

Tone Tellevik Dahl (Ap) legger skylder på Høyre. Foto: Rushda Syed / NRK

– Det er ikke noe hyggelig å høre. Men jeg har tillit til at skolens ledelse har vurdert at det er nødvendig på nåværende tidspunkt, sier skolebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl (Ap til NRK.

Skylder på Høyre

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sa til P4 tidligere i dag, at adgangskontroll på skoler er en fallitterklæring.

– De gjør det de mener er riktig for å beskytte elevene. Det som er fallitterklæringen er at vi har kommet dit en del steder at en føler at en må ha adgangskontroll ved norske skoler for at elevene skal være trygge, sa han.

Men Tellevik Dahl legger nå skylden på nettopp Høyre og det forrige byrådet i Oslo.

– Det er et resultat av noe som har fått utvikle seg over veldig lang tid. Høyre-byrådet fordelte skoleressursene helt likt, selv om elevgrunnlaget var veldig ulikt. Det er ganske urettferdig og har ført til en opphoping av elever med lav motivasjon og store sosiale utfordringer, på enkelte skoler, sier hun til NRK.

– Bør komme med egne tiltak

Eirik Lae Solberg (H) mener skolebyråden bør slutte å skylde på andre. Foto: Olav Juven / NRK

Gruppeleder for Høyre i bystyret, Eirik Lae Solberg syns det er opprørende at skolebyråden bruker tiden sin på å skylde på andre, istedenfor å komme med egne tiltak.

– Byrådet har styrt i to år. Det er blitt en stadig vanskeligere situasjon i Oslo-skolen i løpet av de to årene. Det burde vært satt inn tiltak før. Nå må vi gjøre noe og slutte å skylde på hverandre, sier han.

Uavhengig av hvem som har skylden så har situasjonen på Bjørnholt blitt så vanskelig at skolen, i tillegg til adgangskontroll, har sett seg nødt til å sette opp stolper som kan heves og senkes rundt hele skolen.

– De gjør at man ikke kan kjøre rundt skolen, uten å ha noe der å gjøre. Det har vært et problem, sier rektoren.

Vil gi mer til noen skoler

Skolebyråden sier hun nå vil endre måten pengene blir fordelt på.

– Vi skal nå fordele ressursene mer ut ifra sosioøkonomiske kriterier, slik vi har på grunnskolen. Da vil skolen i større grad får muligheten til å ha større lag rundt elever hvis skolen trenger det.

– Vi har fremmet forslag om å sette inn ekstra ressurser på de skolene som trenger det mest. Det ville hjulpet nå i høst. Vi kan ikke vente på et nytt system som kanskje trer i kraft om et år, sier Lae Solberg.