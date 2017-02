Antallet byggesøknader øker i Oslo

Oslo har antall søknader økt med 10 prosent det siste året, til tross for at regjeringen har gjort enkle tilbygg søknadsfrie. Plan- og bygningsetaten sier at til Dagsavisen at årsakene er trolig at mange tomter er for små til å kunne bygge uten søknad og at folk tidligere tok seg mer til rette i stedet for å søke.