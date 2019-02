Anker Valdres-dommen til Høyesterett

Fredag leverte påtalemyndigheten inn anken over straffeutmålingen til Høyesterett, skriver Budstikka.

13 år gamle Angelica ble funnet død av avmagring på en hytte på Beitostølen i Valdres nyttårsaften 2015. Moren ble i Eidsivating lagmannsrett 14. februar dømt til åtte måneders ubetinget fengsel for grov mishandling av datteren. Hun ble frifunnet for å ha for å ha hensatt datteren i hjelpeløs tilstand.

– Etter vårt syn har lagmannsretten tillagt de formildende omstendighetene for stor vekt, sier førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe til avisen.

Førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Han la i lagmannsretten ned påstand om tre års fengsel for moren da rettssaken startet i januar. Det var samme straffeutmåling som moren ble idømt i tingretten, men ett år mindre enn aktoratets opprinnelige påstand i tingrett.

– Vi mener videre at det foreligger allmennpreventive hensyn til barns rettssikkerhet som ikke er blitt drøftet i lagmannsrettens dom. Videre er vår oppfatning at det ikke er grunnlag for å gi betinget straff for en overtredelse av en slik alvorlig karakter, sier han videre.

Nå må Høyesteretts ankeutvalg vurdere om anken i det hele tatt skal behandles.

Morens forsvarer, advokat Aasmund Olav Sandland, har ikke vært tilgjengelig for en kommentar om anken fordi han er opptatt i en annen rettssak.

I denne hytta på Beitostølen ble Angelica funnet død på nyttårsaften i 2015. Moren og datteren hadde flyttet til hytta fra Lommedalen i Bærum tidligere på høsten samme år. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Ingen soning med lagmannsrettens dom

Allerede rett etter dommen i Eidsivating lagmannsrett 14. februar varslet aktoratet at de vurderte å anke til landets høyeste rettsinstans.

– Både tingretten og påtalemyndigheten har lagt til grunn en betydelig strengere reaksjon, sa førstestatsadvokaten da.

Dommen på åtte måneders betinget fengsel er betydelig kortere enn dommen kvinnen fikk i Gjøvik tingrett i 2018. Der ble hun dømt til tre års ubetinget fengsel. Dommen i ankesaken betyr i praksis at kvinnen slipper å sone fengselsstraffen.

Morens to forsvarere, Ann Turid Bugge og Aasmund Olav Sandland. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Det er en radbrekking både av tiltalen og av dommen i førsteinstans, sa forsvarer Sandland til NRK etter dommen i lagmannsretten.

Han hadde i starten av saken bedt om full frifinnelse av moren.

I tillegg ble moren dømt til å betale 125.000 kroner i oppreisning til 13-åringens far, som fikk budskapet om datterens død av FBI i USA.